Пожару в особняке Миллера в Петербурге присвоили третий ранг из пяти

Площадь пожара в особняке Миллера XVIII века в центре Санкт-Петербурга достигла 2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Решение об изменении уровня сложности приняли в 21:12. Одновременно спасатели усилили группировку, работающую на месте. К тушению привлекли 125 человек и 25 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Напомним, особняк Миллера загорелся в центре Санкт-Петербурга неподалёку от Исаакиевского собора. Огонь распространился на все четыре этажа исторического здания, откуда, по словам очевидцев, доносятся звуки похожие на взрывы. Информации о пострадавших на данный момент нет. Вместе с тем существует угроза распространения огня на соседние здания.