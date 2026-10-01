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Опубликовано 1 октября, 22:00

Пожару в особняке Миллера в Петербурге присвоили третий ранг из пяти

Обложка © Telegram /МЧС Санкт-Петербурга

Обложка © Telegram /МЧС Санкт-Петербурга

Площадь пожара в особняке Миллера XVIII века в центре Санкт-Петербурга достигла 2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Решение об изменении уровня сложности приняли в 21:12. Одновременно спасатели усилили группировку, работающую на месте. К тушению привлекли 125 человек и 25 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Огонь пожирает исторический особняк Миллера в центре Петербурга — видео
Огонь пожирает исторический особняк Миллера в центре Петербурга — видео

Напомним, особняк Миллера загорелся в центре Санкт-Петербурга неподалёку от Исаакиевского собора. Огонь распространился на все четыре этажа исторического здания, откуда, по словам очевидцев, доносятся звуки похожие на взрывы. Информации о пострадавших на данный момент нет. Вместе с тем существует угроза распространения огня на соседние здания.

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Юлия Сафиулина
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