Звуки взрывов слышны при пожаре в особняке Миллера в Петербурге

Звуки, похожие на взрывы, слышны из горящего особняка Миллера в центре Санкт-Петербурга. Огонь распространился на все четыре этажа исторического здания, сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, хлопки доносятся из помещений особняка. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Пламя уже добралось до кровли, межэтажные перекрытия полностью выгорели. Существует угроза распространения огня на соседние здания.

Площадь пожара увеличилась до 2000 квадратных метров. Сотрудники МЧС продолжают тушение.

Особняк Миллера расположен рядом с Исаакиевской площадью. Историческое здание XIX века на Вознесенском проспекте построили в 1870-х годах по проекту архитектора Александра Кракау. Оно имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

Здание планировали приспособить под элитное жильё. На реализацию проекта была открыта кредитная линия на 768 млн рублей, завершить работы рассчитывали к концу 2027 года.