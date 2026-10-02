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Опубликовано 2 октября, 01:56

Лужецкий: Пожар на Краснозаводском химзаводе не связан с атакой БПЛА

Обложка © MAX / Алексей Лужецкий | Врип главы Сергиево-Посадского г.о.

Обложка © MAX / Алексей Лужецкий | Врип главы Сергиево-Посадского г.о.

Врио главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий исключил атаку беспилотника как причину возгорания на Краснозаводском химическом заводе. По его словам, причины всё ещё устанавливаются.

«По предварительной информации, произошедшее не связано с атакой БПЛА», — написал Лужецкий в соцсетях.

На месте работают экстренные службы. При ликвидации возгорания специалисты учитывают сохраняющуюся угрозу повторных взрывов, сообщил Лужецкий. Он отметил, что ситуация находится на контроле, а причины происшествия установят специалисты.

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Ранее Алексей Лужецкий сообщил, что возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода в Подмосковье локализовали. Сейчас спасатели проливают конструкции. В момент ЧП в здании находились 44 человека. Сорок сотрудников эвакуировали и осмотрели медики, жалоб на самочувствие у них не было. Местонахождение ещё четырёх человек устанавливается.

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Тимур Хингеев
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