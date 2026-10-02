Площадь пожара в особняке Миллера в Петербурге выросла до 2 тыс. кв. метров

Площадь пожара в историческом особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Ранее спасатели оценивали площадь возгорания в 450 квадратных метров. Огонь охватил неэксплуатируемое здание на Исаакиевской площади, 3, расположенное неподалёку от Исаакиевского собора.

«По уточнённой информации, площадь пожара в Санкт-Петербурге 2000 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Для тушения привлекли 125 сотрудников МЧС и 25 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности. Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Особняк Миллера имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Ранее Life.ru рассказывал, что историческое здание собирались отреставрировать с помощью кредитной линии на 768 млн рублей. Средства предназначались для комплексного восстановления объекта и его приспособления под жильё, а завершить работы планировали к концу 2027 года. Внутри особняка сохранялись исторические камины, лепнина, изразцовая отделка и элементы деревянного декора.