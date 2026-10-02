Жильцов дома возле горящего особняка в Петербурге разместят в ближайшем ОУ

Жителей дома рядом с горящим особняком Миллера в центре Санкт-Петербурга при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении. Об этом сообщила администрация Адмиралтейского района в МАХ.

«Оперативными службами продолжается работа на месте возгорания нежилого здания. Эвакуированных из соседнего дома жителей при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении», — говорится в сообщении.

Пожар на Исаакиевской площади начался вечером 1 октября. Площадь возгорания достигла 2 тыс. квадратных метров, ему присвоили третий ранг сложности. Сведений о пострадавших не поступало.