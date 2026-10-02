Жильцов дома возле горящего особняка в Петербурге разместят в ближайшем ОУ
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Жителей дома рядом с горящим особняком Миллера в центре Санкт-Петербурга при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении. Об этом сообщила администрация Адмиралтейского района в МАХ.
«Оперативными службами продолжается работа на месте возгорания нежилого здания. Эвакуированных из соседнего дома жителей при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении», — говорится в сообщении.
Пожар на Исаакиевской площади начался вечером 1 октября. Площадь возгорания достигла 2 тыс. квадратных метров, ему присвоили третий ранг сложности. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в центре Санкт-Петербурга неподалёку от Исаакиевского собора загорелся особняк Миллера. Пламя охватило все четыре этажа исторического здания, при этом очевидцы сообщали о звуках, похожих на взрывы. До пожара объект планировали восстановить с привлечением кредитной линии на 768 млн рублей. Прокуратура Адмиралтейского района взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также проверку соблюдения требований пожарной безопасности.
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