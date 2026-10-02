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Опубликовано 2 октября, 01:09

Жильцов дома возле горящего особняка в Петербурге разместят в ближайшем ОУ

Обложка © MAX / МЧС Санкт-Петербурга

Обложка © MAX / МЧС Санкт-Петербурга

Жителей дома рядом с горящим особняком Миллера в центре Санкт-Петербурга при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении. Об этом сообщила администрация Адмиралтейского района в МАХ.

«Оперативными службами продолжается работа на месте возгорания нежилого здания. Эвакуированных из соседнего дома жителей при необходимости разместят в ближайшем образовательном учреждении», — говорится в сообщении.

Пожар на Исаакиевской площади начался вечером 1 октября. Площадь возгорания достигла 2 тыс. квадратных метров, ему присвоили третий ранг сложности. Сведений о пострадавших не поступало.

СК начал доследственную проверку после пожара в особняке Миллера в Петербурге
СК начал доследственную проверку после пожара в особняке Миллера в Петербурге

Ранее в центре Санкт-Петербурга неподалёку от Исаакиевского собора загорелся особняк Миллера. Пламя охватило все четыре этажа исторического здания, при этом очевидцы сообщали о звуках, похожих на взрывы. До пожара объект планировали восстановить с привлечением кредитной линии на 768 млн рублей. Прокуратура Адмиралтейского района взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

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Виталий Приходько
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