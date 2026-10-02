Пожар на Краснозаводском химическом заводе локализовали

Возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода в Подмосковье локализовали. Сейчас спасатели проливают конструкции, сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.

На месте происшествия развёрнут оперативный штаб. Экстренные службы продолжают работать на территории предприятия.

В момент ЧП в здании находились 44 человека. Сорок сотрудников эвакуировали и осмотрели медики, жалоб на самочувствие у них не было. Местонахождение ещё четырёх человек устанавливается.

Ранее власти сообщали, что работы непосредственно в опасной зоне ведутся с учётом угрозы повторных взрывов. По предварительным данным, случившееся не связано с атакой БПЛА. Причину происшествия предстоит установить специалистам.

Ранее Life.ru сообщал, что эвакуированным после пожара на Краснозаводском химическом заводе сотрудникам медицинская помощь не потребовалась. Всего в производственном корпусе в момент происшествия находились 44 человека. Сорок работников удалось вывести из здания и осмотреть медикам, жалоб на самочувствие у них не было. При этом местонахождение ещё четырёх сотрудников продолжают устанавливать. Причины возгорания выясняют специалисты.