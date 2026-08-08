Самосвал снёс надземный переход и перекрыл трассу Екатеринбург – Тюмень

В Тюменской области на 297-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень самосвал Volvo снёс надземный пешеходный переход. Конструкция упала на проезжую часть, задела автомобиль «Газель» и полностью перекрыла все полосы движения. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

По словам водителя самосвала, кузов открылся самопроизвольно во время движения, что и стало причиной ДТП. Сейчас движение для легковых машин организовано по обочине. Проезд грузового транспорта закрыт — их перенаправляют на автодорогу Курган — Тюмень.

На месте работают восстановительные бригады, инспекторы ДПС регулируют движение. Водителей просят временно отказаться от поездок в этом направлении или выбирать альтернативный маршрут.

Ранее в Свердловской области произошло ужасное ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Авария случилась на 10-м километре обхода федеральной автодороги Р-351 в Заречном муниципальном округе.