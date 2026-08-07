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7 августа, 15:50

Одним из погибших в ДТП на Урале оказался чемпион-рукопашник Никита Галишев

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Многократный чемпион Свердловской области по рукопашному бою Никита Галишев погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщила региональная федерация рукопашного боя.

Галишев имел звание кандидата в мастера спорта. Он неоднократно становился чемпионом и призёром региональных соревнований, а также побеждал на турнирах среди сотрудников спецподразделений.

В федерации добавили, что спортсмен участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в зоне СВО. У Галишева остались супруга Екатерина Гуляева, также многократная чемпионка Свердловской области и УрФО по рукопашному бою, и дочь.

Россиянка погибла, провалившись в ледниковую трещину в районе Шамони
Россиянка погибла, провалившись в ледниковую трещину в районе Шамони

Напомним, ранее Life.ru сообщил о пяти погибших в этой аварии. Первоначально Госавтоинспекция информировала о четырёх жертвах, позднее их число увеличилось.

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Юрий Лысенко
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