Россиянка погибла, провалившись в ледниковую трещину в районе Шамони

64-летняя гражданка России погибла во французских Альпах после падения в ледниковую трещину. Трагедия произошла на леднике дю Тур недалеко от курорта Шамони. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на спасательные службы.

По данным издания Le Dauphiné Libéré, женщина отправилась на маршрут одна. Во вторник днём она посетила горный приют Albert 1er и собиралась вернуться туда на ночевку, однако вечером так и не появилась. После этого сотрудники приюта сообщили о её исчезновении.

Поисковая операция началась в среду. Спасатели высокогорной жандармерии (PGHM) обследовали район ледника, а утром в четверг обнаружили тело россиянки на дне глубокой ледниковой трещины.

Предварительно установлено, что женщина провалилась через так называемый снежный мост — слой снега, скрывавший трещину в леднике. По информации спасателей, смертельными стали само падение и последующее переохлаждение. Точное время происшествия пока не установлено.

Французские спасатели напомнили, что даже в хорошую погоду передвижение по ледникам остаётся крайне опасным. Снежные мосты могут выглядеть прочными, но в любой момент обрушиться под весом человека, поэтому такие маршруты рекомендуется проходить только в связке и со специальным альпинистским снаряжением.