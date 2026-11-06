В Подмосковье самосвал с поднятым кузовом зацепил надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе. От удара конструкция рухнула на проезжую часть, а грузовик оказался под обломками.

Самосвал с поднятым кузовом обрушил пешеходный мост под Солнечногорском. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает SHOT, авария произошла в районе деревни Пешки городского округа Солнечногорск. По предварительным данным, водитель двигался с поднятым кузовом, который задел пролёт пешеходного моста.

После столкновения конструкция сорвалась с опор и обрушилась на дорогу, придавив самосвал. Движение по Ленинградскому шоссе оказалось перекрыто в обоих направлениях.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка протяжённостью несколько километров. Информация о пострадавших пока не уточняется.