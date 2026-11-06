Три автомобиля столкнулись на улице Сергея Макеева в центре Москвы. Из-за ДТП движение в сторону области оказалось затруднено примерно на один километр, сообщили в столичном Дептрансе.

Авария произошла в районе дома 5, строение 9. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства столкновения пока устанавливаются. Информация о возможных пострадавших также уточняется.

Водителей попросили учитывать дорожную ситуацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

Ранее Life.ru сообщал о другом ДТП с тремя автомобилями на 9-м километре МКАД, после которого пробка растянулась примерно на четыре километра. Тогда движение также оказалось серьёзно затруднено.