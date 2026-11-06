Три машины столкнулись в центре Москвы и затруднили движение в сторону области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Три автомобиля столкнулись на улице Сергея Макеева в центре Москвы. Из-за ДТП движение в сторону области оказалось затруднено примерно на один километр, сообщили в столичном Дептрансе.
Авария произошла в районе дома 5, строение 9. На месте работают оперативные службы города.
Обстоятельства столкновения пока устанавливаются. Информация о возможных пострадавших также уточняется.
Водителей попросили учитывать дорожную ситуацию и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Ранее Life.ru сообщал о другом ДТП с тремя автомобилями на 9-м километре МКАД, после которого пробка растянулась примерно на четыре километра. Тогда движение также оказалось серьёзно затруднено.
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