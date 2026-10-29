В Майкопе подросток за рулём попытался уйти от погони с гаишником на капоте

В Майкопе 16-летний подросток несколько сотен метров провёз на капоте автомобиля инспектора ДПС, пытаясь скрыться от преследования. Юношу задержали, а его опасная выходка обернулась уголовным делом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Адыгее против 16-летнего водителя возбудили дело после погони с полицией. Видео © Telegram / Ирина Волк

Всё началось с того, что патруль Госавтоинспекции заметил машину, водитель которой грубо нарушал правила дорожного движения. Требование остановиться автомобилист проигнорировал, поэтому полицейские бросились за ним в погоню.

Спустя некоторое время нарушитель всё же притормозил. Один из правоохранителей подбежал к водительской двери, однако она оказалась заперта. Выходить из салона автомобилист также отказался.

Тогда инспектор встал перед машиной, пытаясь преградить ей путь. Но водитель неожиданно тронулся с места, и сотрудник полиции оказался на капоте. Вместо остановки юноша продолжил движение, совершая резкие манёвры. Правоохранителю пришлось несколько сотен метров удерживаться на автомобиле, чтобы не упасть под колёса.

После задержания выяснилось, что за рулём находился 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения. В отношении подростка составили пять административных материалов. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ о применении насилия к представителю власти. Фигуранту избрали подписку о невыезде.