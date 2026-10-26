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Регион
Опубликовано 26 октября, 13:43

Смертельное столкновение двух иномарок в Марий Эл унесло жизни двух человек

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Марий Эл

Обложка © МАХ/Госавтоинспекция Марий Эл

Обложка © МАХ/Госавтоинспекция Марий Эл

Два человека погибли и ещё четверо получили травмы при столкновении Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Outlander в Марий Эл. Смертельная авария произошла утром 26 октября в Моркинском районе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, машины столкнулись около 10:30 на 90-м километре автодороги Звенигово — Шелангер — Морки. Водитель и пассажир Chevrolet Lacetti скончались на месте от полученных травм.

В больницу доставили ещё двоих пассажиров Chevrolet, а также водителя и пассажира Mitsubishi Outlander. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Подмосковье
Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

Ранее Life.ru сообщал, что в Дагестане два человека погибли и четверо пострадали при столкновении трёх легковых автомобилей. Авария произошла 18 октября в Буйнакском районе. Всех пострадавших госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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Николь Вербер
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