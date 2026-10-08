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Регион
Опубликовано 8 октября, 10:17

Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

Обложка © VK / Подмосковная полиция

Обложка © VK / Подмосковная полиция

Два человека погибли и ещё двое попали в больницу после столкновения легковых автомобилей в Раменском округе Подмосковья. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Смертельная авария произошла 7 октября около 22:10 в посёлке Рылеево. По предварительным данным, водитель 2001 года рождения за рулём Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai.

В результате столкновения погибли два человека. Ещё двоих участников ДТП с травмами госпитализировали.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Ранее Life.ru рассказывал о столкновении легковушки с автобусом в Раменском. Тогда травмы получили пять человек, включая четырёх пассажиров общественного транспорта. Кроме того, в сентябре на трассе М-4 «Дон» под Ступином столкнулись сразу пять автомобилей. Одного из участников аварии доставили в больницу.

Больше новостей о дорожных происшествиях и работе Госавтоинспекции — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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