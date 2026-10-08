Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

Два человека погибли и ещё двое попали в больницу после столкновения легковых автомобилей в Раменском округе Подмосковья. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Смертельная авария произошла 7 октября около 22:10 в посёлке Рылеево. По предварительным данным, водитель 2001 года рождения за рулём Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai.

В результате столкновения погибли два человека. Ещё двоих участников ДТП с травмами госпитализировали.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.