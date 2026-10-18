Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с тремя машинами в Дагестане
Обложка © Telegram / Telegram / Главное управление МЧС по Республике Дагестан
Два человека погибли, ещё четверо попали в больницу после столкновения трёх легковых автомобилей в Буйнакском районе Дагестана. Все госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в региональном управлении МЧС.
Место происшествия. Видео © Telegram / Главное управление МЧС по Республике Дагестан
Авария произошла в воскресенье, 18 октября, неподалёку от села Акайтала. По предварительным данным спасателей, участниками ДТП стали Changan и две Lada Priora.
Всего в результате столкновения пострадали шесть человек, двое из которых скончались. Четверых пострадавших доставили в центральную городскую больницу Буйнакска. Такие данные ведомство привело по состоянию на 18:50 мск.
Ранее Life.ru сообщал о другом смертельном ДТП в Буйнакском районе Дагестана. В сентябре на трассе Махачкала — Верхний Гуниб столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-2109. Жертвами аварии стали четыре человека, включая обоих водителей.