Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с тремя машинами в Дагестане

Два человека погибли, ещё четверо попали в больницу после столкновения трёх легковых автомобилей в Буйнакском районе Дагестана. Все госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в региональном управлении МЧС.

Место происшествия. Видео © Telegram / Главное управление МЧС по Республике Дагестан

Авария произошла в воскресенье, 18 октября, неподалёку от села Акайтала. По предварительным данным спасателей, участниками ДТП стали Changan и две Lada Priora.

Всего в результате столкновения пострадали шесть человек, двое из которых скончались. Четверых пострадавших доставили в центральную городскую больницу Буйнакска. Такие данные ведомство привело по состоянию на 18:50 мск.