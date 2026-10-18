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Опубликовано 18 октября, 21:30

Два человека погибли и четверо пострадали в ДТП с тремя машинами в Дагестане

Обложка © Telegram / Telegram / Главное управление МЧС по Республике Дагестан

Обложка © Telegram / Telegram / Главное управление МЧС по Республике Дагестан

Два человека погибли, ещё четверо попали в больницу после столкновения трёх легковых автомобилей в Буйнакском районе Дагестана. Все госпитализированные находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в региональном управлении МЧС.

Место происшествия. Видео © Telegram / Главное управление МЧС по Республике Дагестан

Авария произошла в воскресенье, 18 октября, неподалёку от села Акайтала. По предварительным данным спасателей, участниками ДТП стали Changan и две Lada Priora.

Всего в результате столкновения пострадали шесть человек, двое из которых скончались. Четверых пострадавших доставили в центральную городскую больницу Буйнакска. Такие данные ведомство привело по состоянию на 18:50 мск.

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Ранее Life.ru сообщал о другом смертельном ДТП в Буйнакском районе Дагестана. В сентябре на трассе Махачкала — Верхний Гуниб столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-2109. Жертвами аварии стали четыре человека, включая обоих водителей.

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Юрий Лысенко
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