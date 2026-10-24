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Опубликовано 24 октября, 19:32

Три подростка пострадали в ДТП после 100-километровой погони от ДПС под Тюменью

Обложка © Макс / Госавтоинспекция Тюменской области

Обложка © Макс / Госавтоинспекция Тюменской области

Три подростка в возрасте 14, 16 и 17 лет попали в больницу после попытки скрыться от сотрудников ДПС на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Почти 100 километров полицейские преследовали Lada Granta, пока автомобиль не врезался в фуру. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Ночью инспекторы попытались остановить легковушку на 35-м километре автодороги, однако водитель проигнорировал требование и продолжил движение. Погоня завершилась на 129-м километре трассы, где Lada влетела в заднюю часть грузовика, после чего её отбросило в попутную Honda.

«Подъехав к разбитой машине, инспекторы увидели, что в Lada трое подростков», — рассказали в ведомстве.

За рулём находился 17-летний житель Тюмени. Как выяснилось, юноша без разрешения взял автомобиль матери, чтобы вместе с друзьями съездить в Сургут.

Все трое получили травмы и были госпитализированы в Тюмени. До прибытия скорой помощи автоинспекторы оказывали пострадавшим первую помощь. Самому младшему пассажиру наложили шину на ногу и поддерживали с ним разговор, чтобы он не потерял сознание.

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Ранее Life.ru сообщал о другом ДТП после полицейской погони в Ярославле. В сентябре 18-летний водитель Mercedes без прав попытался скрыться от сотрудников ДПС, но врезался в остановку и сбил пешеходов. Один человек погиб, ещё двоих госпитализировали. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

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Александра Мышляева
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