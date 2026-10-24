Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 18:34

В автобусе, попавшем в массовое ДТП под Челябинском, находились 42 ребёнка

Место происшествия. Обложка © VK / Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Место происшествия. Обложка © VK / Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Автобус с 42 детьми попал в массовое ДТП на трассе Челябинск — Троицк в Челябинской области. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения нескольких автомобилей никто не пострадал.

Авария произошла днём на 59-м километре автодороги. В момент происшествия дети в возрасте от восьми до 12 лет организованно возвращались из Чебаркульского района в Красногорск. Вместе с ними находились двое сопровождающих.

По предварительным данным, водитель пикапа Toyota в зоне дорожных работ, где запрещён обгон, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся со встречным автомобилем Ford.

От удара пикап отбросило на железобетонное ограждение. После этого автомобиль по касательной задел Volkswagen и автобус Hyundai, перевозивший детей.

Несмотря на участие четырёх транспортных средств в аварии, обошлось без пострадавших. Прибывшие на место сотрудники полиции обеспечили безопасную пересадку детей из повреждённого автобуса и организовали их передачу родителям. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Два водителя погибли при столкновении фур на трассе «Амур» в Приамурье
Два водителя погибли при столкновении фур на трассе «Амур» в Приамурье

Ранее Life.ru сообщал о ДТП в Северобайкальске, где 27-летняя водитель ВАЗ сбила трёх пешеходов. Авария произошла утром 24 октября на Ленинградском проспекте. По предварительным данным полиции, автомобилистка, двигавшаяся в сторону железнодорожного вокзала, не справилась с управлением возле пешеходного перехода и совершила наезд на людей, пересекавших дорогу. Пострадали три человека 1976, 1989 и 1990 годов рождения. Всех доставили в больницу.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar