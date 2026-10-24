В автобусе, попавшем в массовое ДТП под Челябинском, находились 42 ребёнка

Автобус с 42 детьми попал в массовое ДТП на трассе Челябинск — Троицк в Челябинской области. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения нескольких автомобилей никто не пострадал.

Авария произошла днём на 59-м километре автодороги. В момент происшествия дети в возрасте от восьми до 12 лет организованно возвращались из Чебаркульского района в Красногорск. Вместе с ними находились двое сопровождающих.

По предварительным данным, водитель пикапа Toyota в зоне дорожных работ, где запрещён обгон, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся со встречным автомобилем Ford.

От удара пикап отбросило на железобетонное ограждение. После этого автомобиль по касательной задел Volkswagen и автобус Hyundai, перевозивший детей.

Несмотря на участие четырёх транспортных средств в аварии, обошлось без пострадавших. Прибывшие на место сотрудники полиции обеспечили безопасную пересадку детей из повреждённого автобуса и организовали их передачу родителям. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.