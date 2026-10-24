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Регион
Опубликовано 24 октября, 13:24

В Северобайкальске водитель ВАЗ сбила трёх человек на пешеходном переходе

Место аварии. Обложка © МАКС / Полиция Бурятии

Место аварии. Обложка © МАКС / Полиция Бурятии

В Северобайкальске Республики Бурятия 27-летняя автомобилистка на ВАЗ сбила трёх человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в региональном МВД, уточнив, что всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Авария произошла 24 октября в 07:44 на Ленинградском проспекте. Женщина за рулём отечественной легковушки двигалась в сторону железнодорожного вокзала.

По предварительным данным полиции, вблизи пешеходного перехода водитель не справилась с управлением автомобилем и совершила наезд на людей, пересекавших проезжую часть.

В результате ДТП травмы получили три пешехода — 1976, 1989 и 1990 годов рождения. Всех пострадавших госпитализировали.

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Юрий Лысенко
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