В Северобайкальске водитель ВАЗ сбила трёх человек на пешеходном переходе
Место аварии. Обложка © МАКС / Полиция Бурятии
В Северобайкальске Республики Бурятия 27-летняя автомобилистка на ВАЗ сбила трёх человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в региональном МВД, уточнив, что всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.
Авария произошла 24 октября в 07:44 на Ленинградском проспекте. Женщина за рулём отечественной легковушки двигалась в сторону железнодорожного вокзала.
По предварительным данным полиции, вблизи пешеходного перехода водитель не справилась с управлением автомобилем и совершила наезд на людей, пересекавших проезжую часть.
В результате ДТП травмы получили три пешехода — 1976, 1989 и 1990 годов рождения. Всех пострадавших госпитализировали.
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