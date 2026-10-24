«У меня был приступ»: Казахстанка на джипе протаранила магазин Fix Price и попала на видео

В Казахстане девушка за рулём автомобиля протаранила магазин Fix Price, оказавшись прямо среди торговых стеллажей. После аварии водительница объяснила случившееся внезапным приступом, однако полиция уже привлекла её к ответственности.

ДТП произошло в посёлке Боралдай Алматинской области. Машина пробила стену торговой точки и въехала внутрь помещения, повредив прилавки и товары. Последствия аварии очевидцы сняли на видео.

В Казахстане девушка протаранила магазин Fix Price и заявила о приступе. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kris__p__kaz

На опубликованных кадрах автомобиль стоит посреди разгромленного магазина. Мужчина за кадром эмоционально выясняет у девушки, как она оказалась внутри здания, и спрашивает, не пьяна ли она. В ответ водительница говорит, что у неё случился приступ.