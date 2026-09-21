В Тюмени пьяная автоледи перепутала педали, протаранила «Магнит» и сбила мужчину

Нетрезвая 50-летняя жительница Тюмени на Nissan X-Trail въехала в двери магазина «Магнит» и сбила 73-летнего пенсионера. Мужчина получил тяжёлые травмы. О ДТП сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.

Авария произошла у магазина на улице Урицкого, 22. Пострадавшего госпитализировали. В объяснении водительница написала, что перепутала педали. Алкотестер показал 1,48 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Женщина не согласилась с результатами освидетельствования и отказалась проходить дополнительную экспертизу в наркологическом учреждении.

В июне в Петербурге нетрезвый водитель на Hyundai Santa Fe вылетел на детскую площадку и сбил девятилетнего ребёнка. Мужчина также заявил, что случайно перепутал педали, однако предварительные данные указывали на алкогольное опьянение. Пострадавшего госпитализировали.