Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 сентября, 08:21

Автоледи из Петербурга получила два года условно за гибель сбитого пешехода

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Жанну Бабаеву к двум годам лишения свободы условно за смертельный наезд на пешехода. Испытательный срок составил два с половиной года, сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Авария произошла 18 февраля на улице Красного Курсанта. Бабаева ехала на Honda Civic в сторону Офицерского переулка со скоростью около 62 км/ч при разрешённых 60 км/ч, выяснил телеканал «Санкт-Петербург».

На пешеходном переходе водитель не снизила скорость и не уступила дорогу человеку. После наезда автомобиль сместился на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось. Пешеход скончался от полученных травм в больнице.

Бабаеву признали виновной по части 3 статьи 264 УК РФ. Она полностью признала вину и добровольно возместила потерпевшей стороне материальный и моральный ущерб. Дело рассматривалось в особом порядке.

После наезда маршрутки на пятерых пешеходов в Кызыле возбудили дело
После наезда маршрутки на пятерых пешеходов в Кызыле возбудили дело

Ранее Life.ru рассказывал о смертельном наезде маршрутки на 58-летнюю женщину в Махачкале. По данным Госавтоинспекции Дагестана, она переходила дорогу вне пешеходного перехода и погибла на месте.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar