Автоледи из Петербурга получила два года условно за гибель сбитого пешехода

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Жанну Бабаеву к двум годам лишения свободы условно за смертельный наезд на пешехода. Испытательный срок составил два с половиной года, сообщила объединённая пресс-служба судов города.

Авария произошла 18 февраля на улице Красного Курсанта. Бабаева ехала на Honda Civic в сторону Офицерского переулка со скоростью около 62 км/ч при разрешённых 60 км/ч, выяснил телеканал «Санкт-Петербург».

На пешеходном переходе водитель не снизила скорость и не уступила дорогу человеку. После наезда автомобиль сместился на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

Пострадавшего госпитализировали, однако спасти его не удалось. Пешеход скончался от полученных травм в больнице.

Бабаеву признали виновной по части 3 статьи 264 УК РФ. Она полностью признала вину и добровольно возместила потерпевшей стороне материальный и моральный ущерб. Дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее Life.ru рассказывал о смертельном наезде маршрутки на 58-летнюю женщину в Махачкале. По данным Госавтоинспекции Дагестана, она переходила дорогу вне пешеходного перехода и погибла на месте.