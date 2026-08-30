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30 августа, 15:56

После наезда маршрутки на пятерых пешеходов в Кызыле возбудили дело

Обложка © Макс / МВД по Республике Тыва

Обложка © Макс / МВД по Республике Тыва

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с маршрутной «Газелью» в Кызыле, где пострадали пять пешеходов, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Авария произошла на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. По предварительным данным МВД Тувы, водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил людей на регулируемом пешеходном переходе.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Полиция также установила, что у водителя не было права управления транспортным средством категории D, которая необходима для работы на автобусе. Сам мужчина после ДТП рассказал, что во время движения ему внезапно стало плохо.

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Ранее Life.ru сообщал о наезде маршрутки на пятерых пешеходов в Кызыле. По предварительной информации, «Газель» продолжила движение на красный сигнал светофора, когда люди переходили дорогу на зелёный. Всех пострадавших доставили в больницу, а сам водитель также был госпитализирован после жалоб на резкое ухудшение самочувствия.

Больше новостей о дорожных авариях, пострадавших и расследованиях ДТП — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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