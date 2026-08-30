После наезда маршрутки на пятерых пешеходов в Кызыле возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с маршрутной «Газелью» в Кызыле, где пострадали пять пешеходов, в том числе дети. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Авария произошла на пересечении улиц Кочетова и Бухтуева. По предварительным данным МВД Тувы, водитель автобуса выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил людей на регулируемом пешеходном переходе.

Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Полиция также установила, что у водителя не было права управления транспортным средством категории D, которая необходима для работы на автобусе. Сам мужчина после ДТП рассказал, что во время движения ему внезапно стало плохо.

Ранее Life.ru сообщал о наезде маршрутки на пятерых пешеходов в Кызыле. По предварительной информации, «Газель» продолжила движение на красный сигнал светофора, когда люди переходили дорогу на зелёный. Всех пострадавших доставили в больницу, а сам водитель также был госпитализирован после жалоб на резкое ухудшение самочувствия.