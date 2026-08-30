Водитель попавшего в ДТП автобуса Грузия — Москва вышел в рейс вместо отца
Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
За рулём автобуса, который попал в аварию на Ставрополье, находился Акакий Топадзе. Он выехал в рейс из Грузии в Москву вместо своего отца. Об этом сообщает грузинский телеканал ТВ Пирвели.
«Водителем автобуса, который попал в ДТП, был Акакий Топадзе. По нашей информации, он поехал по маршруту вместо своего отца», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что после ДТП четыре пассажира автобуса оказались в реанимации. Всего, по данным властей на тот момент, госпитализировали 28 человек, среди которых 11 детей. По последним данным, в общей сложности пострадали 38 человек. Шесть человек погибли.
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