Водитель попавшего в ДТП автобуса Грузия — Москва вышел в рейс вместо отца

За рулём автобуса, который попал в аварию на Ставрополье, находился Акакий Топадзе. Он выехал в рейс из Грузии в Москву вместо своего отца. Об этом сообщает грузинский телеканал ТВ Пирвели.

«Водителем автобуса, который попал в ДТП, был Акакий Топадзе. По нашей информации, он поехал по маршруту вместо своего отца», — говорится в сообщении.