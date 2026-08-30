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30 августа, 13:44

Водитель попавшего в ДТП автобуса Грузия — Москва вышел в рейс вместо отца

Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

За рулём автобуса, который попал в аварию на Ставрополье, находился Акакий Топадзе. Он выехал в рейс из Грузии в Москву вместо своего отца. Об этом сообщает грузинский телеканал ТВ Пирвели.

«Водителем автобуса, который попал в ДТП, был Акакий Топадзе. По нашей информации, он поехал по маршруту вместо своего отца», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru сообщал, что после ДТП четыре пассажира автобуса оказались в реанимации. Всего, по данным властей на тот момент, госпитализировали 28 человек, среди которых 11 детей. По последним данным, в общей сложности пострадали 38 человек. Шесть человек погибли.

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Наталья Афонина
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