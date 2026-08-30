Врачи реанимации борются за жизни 4 пассажиров автобуса Грузия — Москва

Четыре человека находятся в реанимации после столкновения пассажирского автобуса Грузия — Москва с грузовиком в Ставропольском крае. Всего госпитализированы 28 пострадавших, в том числе 11 детей. Информацией поделился в Max губернатор края Владимир Владимиров.

«Четверо находятся в реанимации, врачи борются за их жизни. Для оказания помощи пострадавшим из Ставрополя направлены дополнительные бригады медиков», — говорится в тексте.

По предварительным данным следствия, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал необходимую дистанцию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель людей. Для пассажиров, которым не потребуется стационарное лечение, подготовили пункт временного размещения.

Напомним, авария произошла в ночь на 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ» в районе Железноводска. Автобус, следовавший по маршруту Грузия — Москва, столкнулся с двигавшимся впереди КамАЗом, после чего съехал в кювет. Всего в салоне находились 43 человека. По последним данным число пострадавших достигло 38 человек, среди них десять детей. При этом шесть пассажиров скончались от полученных травм. СК РФ возбудил уголовное дело.