Врачи реанимации борются за жизни 4 пассажиров автобуса Грузия — Москва
Обложка © Max / Госавтоинспекция Ставрополья
Четыре человека находятся в реанимации после столкновения пассажирского автобуса Грузия — Москва с грузовиком в Ставропольском крае. Всего госпитализированы 28 пострадавших, в том числе 11 детей. Информацией поделился в Max губернатор края Владимир Владимиров.
«Четверо находятся в реанимации, врачи борются за их жизни. Для оказания помощи пострадавшим из Ставрополя направлены дополнительные бригады медиков», — говорится в тексте.
По предварительным данным следствия, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал необходимую дистанцию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель людей. Для пассажиров, которым не потребуется стационарное лечение, подготовили пункт временного размещения.
Напомним, авария произошла в ночь на 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ» в районе Железноводска. Автобус, следовавший по маршруту Грузия — Москва, столкнулся с двигавшимся впереди КамАЗом, после чего съехал в кювет. Всего в салоне находились 43 человека. По последним данным число пострадавших достигло 38 человек, среди них десять детей. При этом шесть пассажиров скончались от полученных травм. СК РФ возбудил уголовное дело.
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