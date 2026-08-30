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30 августа, 08:43

Врачи реанимации борются за жизни 4 пассажиров автобуса Грузия — Москва

Обложка © Max / Госавтоинспекция Ставрополья

Обложка © Max / Госавтоинспекция Ставрополья

Четыре человека находятся в реанимации после столкновения пассажирского автобуса Грузия — Москва с грузовиком в Ставропольском крае. Всего госпитализированы 28 пострадавших, в том числе 11 детей. Информацией поделился в Max губернатор края Владимир Владимиров.

«Четверо находятся в реанимации, врачи борются за их жизни. Для оказания помощи пострадавшим из Ставрополя направлены дополнительные бригады медиков», — говорится в тексте.

По предварительным данным следствия, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал необходимую дистанцию. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель людей. Для пассажиров, которым не потребуется стационарное лечение, подготовили пункт временного размещения.

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Напомним, авария произошла в ночь на 30 августа на третьем километре федеральной трассы «Кавказ» в районе Железноводска. Автобус, следовавший по маршруту Грузия — Москва, столкнулся с двигавшимся впереди КамАЗом, после чего съехал в кювет. Всего в салоне находились 43 человека. По последним данным число пострадавших достигло 38 человек, среди них десять детей. При этом шесть пассажиров скончались от полученных травм. СК РФ возбудил уголовное дело.

Больше новостей об авариях, их причинах и последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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