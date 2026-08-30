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30 августа, 13:17

Маршрутка сбила пять человек на пешеходном переходе в Кызыле

Обложка © Макс / МВД по Республике Тыва

Обложка © Макс / МВД по Республике Тыва

Пять человек, среди которых есть дети, попали под колёса маршрутной «Газели» на регулируемом пешеходном переходе в Кызыле. Всех пострадавших доставили в больницу.

По предварительной информации, микроавтобус продолжил движение на запрещающий сигнал светофора в тот момент, когда люди переходили проезжую часть на зелёный.

После наезда медицинская помощь потребовалась всем пяти пешеходам. Сам водитель рассказал, что во время движения ему внезапно стало плохо. Мужчину также госпитализировали.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции. Проводится проверка.

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Похожее массовое ДТП с пешеходами произошло 20 августа в центре Санкт-Петербурга. Life.ru сообщал о пяти сбитых пешеходах, среди которых были трое несовершеннолетних: после столкновения двух автомобилей одну из машин отбросило на тротуар.

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Владимир Озеров
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