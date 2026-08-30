Водитель сбившей людей в Кызыле маршрутки не имел прав категории Д

Водитель маршрутки в Туве, который сбил пятерых человек на пешеходном переходе, не имел прав на управление автобусом. Об этом сообщил врио начальника Госавтоинспекции по республике Сылдыс Шойбул.

По его словам, люди переходили дорогу по регулируемому переходу — на зелёный свет. Когда полицейские приехали на место, выяснилось, что у водителя нет прав категории Д, которая даёт право управлять автобусом.

«По прибытии сотрудников полиции было установлено, что водитель маршрутного такси, не имеющий права управления, допустил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть, на регулированном пешеходном переходе», — сказал Шойбул.

Напомним, в Кызыле маршрутная «Газель» сбила пятерых человек на регулируемом пешеходном переходе. Среди пострадавших — дети. Всех доставили в больницу. По предварительным данным, автобус проехал на красный свет, когда люди переходили дорогу на зелёный. После наезда помощь потребовалась всем пятерым. Сам водитель рассказал, что за рулём ему внезапно стало плохо. Его тоже госпитализировали.