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Опубликовано 2 сентября, 18:18

В Махачкале маршрутка насмерть сбила женщину, перебегавшую дорогу

Автомобиль «ГАЗ» насмерть сбил 58-летнюю женщину в Махачкале. Авария произошла утром 2 сентября на проспекте И. Шамиля, сообщили в Госавтоинспекции Дагестана.

Видео © Telegram/Госавтоинспекция Дагестана

За рулём маршрутки находился 27-летний местный житель. По данным ведомства, он ехал по выделенной полосе, а жительница Хасавюртовского района переходила дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.

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Ранее Life.ru рассказывал о ДТП в Ростове-на-Дону, где после столкновения «Газели» и Mitsubishi машины вынесло на тротуар с пешеходами. Один человек погиб, ещё двое получили травмы.

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Обложка © Telegram/Госавтоинспекция Дагестана

Николь Вербер
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