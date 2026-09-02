В Махачкале маршрутка насмерть сбила женщину, перебегавшую дорогу

Автомобиль «ГАЗ» насмерть сбил 58-летнюю женщину в Махачкале. Авария произошла утром 2 сентября на проспекте И. Шамиля, сообщили в Госавтоинспекции Дагестана.

Видео © Telegram/Госавтоинспекция Дагестана

За рулём маршрутки находился 27-летний местный житель. По данным ведомства, он ехал по выделенной полосе, а жительница Хасавюртовского района переходила дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП в Ростове-на-Дону, где после столкновения «Газели» и Mitsubishi машины вынесло на тротуар с пешеходами. Один человек погиб, ещё двое получили травмы.