ГАИ показала видео смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге
Обложка © ТАСС / Михаил Жбанков
Госавтоинспекция Свердловской области обнародовала видеозапись ДТП с пассажирским автобусом и автомобилем Skoda в Екатеринбурге. В результате столкновения водитель легковушки погиб, ещё 16 человек, среди которых семеро детей, осматривают медики.
Смертельное ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Видео © Госавтоинспекция Свердловской области
Авария произошла днём 23 октября на улице 8 Марта. По предварительным данным дорожной полиции, водитель Skoda совершил немотивированный выезд, после чего столкнулся с пассажирским автобусом. От полученных травм автомобилист скончался.
В момент происшествия в салоне общественного транспорта находились пассажиры. После столкновения на место прибыли медики, которые приступили к осмотру 16 человек, включая семерых несовершеннолетних. Информация о тяжести их травм уточняется.
Ране СМИ сообщали о госпитализации восьми человек. По словам очевидцев, некоторых пассажиров после аварии выводили из автобуса под руки, а водитель легковушки оказался зажат в повреждённом автомобиле.
На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.