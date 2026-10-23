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Опубликовано 23 октября, 14:04

ГАИ показала видео смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Обложка © ТАСС / Михаил Жбанков

Обложка © ТАСС / Михаил Жбанков

Госавтоинспекция Свердловской области обнародовала видеозапись ДТП с пассажирским автобусом и автомобилем Skoda в Екатеринбурге. В результате столкновения водитель легковушки погиб, ещё 16 человек, среди которых семеро детей, осматривают медики.

Смертельное ДТП с автобусом в Екатеринбурге. Видео © Госавтоинспекция Свердловской области

Авария произошла днём 23 октября на улице 8 Марта. По предварительным данным дорожной полиции, водитель Skoda совершил немотивированный выезд, после чего столкнулся с пассажирским автобусом. От полученных травм автомобилист скончался.

В момент происшествия в салоне общественного транспорта находились пассажиры. После столкновения на место прибыли медики, которые приступили к осмотру 16 человек, включая семерых несовершеннолетних. Информация о тяжести их травм уточняется.

Ране СМИ сообщали о госпитализации восьми человек. По словам очевидцев, некоторых пассажиров после аварии выводили из автобуса под руки, а водитель легковушки оказался зажат в повреждённом автомобиле.

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На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.

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Никита Никонов
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