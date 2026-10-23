Водитель КамАЗа погиб в ДТП с пятью грузовиками под Иркутском

Водитель КамАЗа погиб при столкновении трёх грузовиков на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области, ещё два большегруза съехали в кювет, пытаясь избежать аварии. ДТП произошло утром 23 октября в Нижнеудинском районе, сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, водитель SITRAK двигался в сторону Красноярска, когда потерял управление и столкнулся с грузовыми автомобилями Volvo и КамАЗ. Водитель отечественного грузовика получил смертельные травмы и скончался на месте.

Следом в аварию едва не попали ещё две фуры. Их водители попытались уйти от столкновения с повреждёнными машинами, однако также не справились с управлением и съехали в кювет.

Массовое ДТП произошло на 1386-м километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» возле посёлка Шумский. Из-за аварии движение на этом участке оказалось перекрыто, на дороге скопился транспорт.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устраняют последствия столкновения и восстанавливают движение.

В Госавтоинспекции призвали автомобилистов соблюдать особую осторожность в период температурных перепадов, выбирать скорость с учётом погоды и состояния дороги, а также избегать резких манёвров и торможений.