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Регион
Опубликовано 22 октября, 10:13

После ДТП с семью погибшими под Тобольском возбудили уголовное дело

Обложка © MAX / МЧС Тюменской области

Обложка © MAX / МЧС Тюменской области

Следователи проверяют безопасность пассажирской перевозки после аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в которой погибли семь человек. Региональное управление СК возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлёкших по неосторожности смерть двух и более человек.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточнили в ведомстве.

В рамках расследования предстоит установить, как была организована поездка и соблюдал ли перевозчик требования безопасности. Следствие также назначит комплекс экспертиз, включая судебно-медицинские.

Минивэн сбил женщину с 3-летним ребёнком на руках на пешеходном переходе в Чите
Минивэн сбил женщину с 3-летним ребёнком на руках на пешеходном переходе в Чите

Как сообщалось, семь человек погибли и ещё двое получили травмы в результате столкновения минивэна с грузовиком на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. После удара легковой автомобиль загорелся.

Больше новостей о смертельных авариях и происшествиях на дорогах — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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