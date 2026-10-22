После ДТП с семью погибшими под Тобольском возбудили уголовное дело

Следователи проверяют безопасность пассажирской перевозки после аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в которой погибли семь человек. Региональное управление СК возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлёкших по неосторожности смерть двух и более человек.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточнили в ведомстве.

В рамках расследования предстоит установить, как была организована поездка и соблюдал ли перевозчик требования безопасности. Следствие также назначит комплекс экспертиз, включая судебно-медицинские.

Как сообщалось, семь человек погибли и ещё двое получили травмы в результате столкновения минивэна с грузовиком на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. После удара легковой автомобиль загорелся.