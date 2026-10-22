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Регион
Опубликовано 22 октября, 08:05

Минивэн сбил женщину с 3-летним ребёнком на руках на пешеходном переходе в Чите

Обложка © MAКС / Госавтоинспекция Забайкалья

Обложка © MAКС / Госавтоинспекция Забайкалья

В Чите минивэн сбил женщину, которая переходила дорогу с трёхлетним ребёнком на руках. После аварии малыша доставили в Детскую краевую клиническую больницу. Об этом сообщила Госавтоинспекция Забайкальского края.

По предварительным данным ведомства, ДТП произошло на улице Ленина. Женщина с ребёнком переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда на неё наехал водитель иномарки.

Медики осмотрели пострадавшего малыша и оказали ему разовую медицинскую помощь. Информацию о характере полученных травм в ведомстве не уточнили.

Сотрудники ГАИ установили, что водитель минивэна находился в трезвом состоянии. Обстоятельства наезда на пешеходном переходе выясняют автоинспекторы. Сведений о состоянии женщины пока нет.

Двух пострадавших в ДТП с грузовиком в Тюменской области госпитализировали
Двух пострадавших в ДТП с грузовиком в Тюменской области госпитализировали

Ранее семь человек погибли при столкновении минивэна с грузовиком на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Авария произошла 21 октября на 278-м километре федеральной автодороги Р-404 в Тобольском округе. По информации регионального управления МЧС, минивэн Volkswagen врезался в стоявший грузовой автомобиль MAN, после чего начался пожар. Все семеро погибших находились в пассажирской машине. Ещё два человека из минивэна выжили, однако получили травмы. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В МЧС также уточнили, что детей среди погибших и раненых не было.

Больше новостей о смертельных авариях и происшествиях на дорогах — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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