Двух пострадавших в ДТП с грузовиком в Тюменской области госпитализировали

Двух пострадавших в ДТП с микроавтобусом и грузовиком на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск доставили в больницу. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. В аварии погибли семь человек.

Микроавтобус Volkswagen Caravelle врезался в стоявший перед светофором грузовик MAN на 276-м километре федеральной трассы. На этом участке велись дорожные работы, а движение регулировалось светофором с реверсивным режимом. Грузовик находился в конце скопления автомобилей. После столкновения микроавтобус загорелся. Пятеро пассажиров погибли в огне. Ещё двоих удалось эвакуировать, однако они скончались от полученных травм. Выжили 33-летний водитель и один пассажир — обоих госпитализировали.

По предварительным данным, микроавтобус следовал из Сибая в Башкирии в Сургут. Личности погибших устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства аварии и регулируют движение. Проезд по участку организован в реверсивном режиме.

Ранее в Новой Москве мотоциклист погиб в результате столкновения с грузовым автомобилем. По предварительным данным, ДТП случилось в районе дома № 4. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.