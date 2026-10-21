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Регион
Опубликовано 21 октября, 20:33

Мотоциклист погиб при столкновении с грузовиком в Новой Москве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Мотоциклист погиб в результате столкновения с грузовым автомобилем в Новой Москве. Смертельная авария произошла на Кварцевской улице в ТиНАО, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ДТП случилось в районе дома № 4. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Семь машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве, есть пострадавшие
Семь машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве, есть пострадавшие

Ранее Life.ru сообщал о похожем смертельном ДТП на Днепропетровской улице на юге Москвы, где мотоциклист столкнулся с грузовым автомобилем. Авария произошла 25 сентября. Водитель двухколёсного транспорта скончался от полученных травм. Причины столкновения выясняли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Кроме того, 10 октября в Москве погибла пассажирка мотоцикла, водитель которого не справился с управлением на Сколковском шоссе. По предварительным данным Госавтоинспекции, авария произошла возле дома № 30. Мотоцикл опрокинулся, женщина получила смертельные травмы.

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Николь Вербер
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