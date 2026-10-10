Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на западе Москвы

На западе Москвы в результате аварии погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на Сколковском шоссе в районе дома 30 водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся.

«В результате аварии женщина-пассажир мотоцикла скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Life.ru писал, что не менее 35 человек погибли при лобовом столкновении междугородного автобуса с лесовозом в Танзании. Авария произошла минувшей ночью возле населённого пункта Мкамбарани в районе Морогоро, и, по предварительным данным, водитель грузовика с брёвнами попытался совершить обгон, но не рассчитал манёвр.