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Регион
Опубликовано 10 октября, 16:24

Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на западе Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На западе Москвы в результате аварии погибла пассажирка мотоцикла. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на Сколковском шоссе в районе дома 30 водитель мотоцикла не справился с управлением и опрокинулся.

«В результате аварии женщина-пассажир мотоцикла скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Два человека погибли, восемь пострадали в ДТП в Хабаровском крае
Два человека погибли, восемь пострадали в ДТП в Хабаровском крае

Ранее Life.ru писал, что не менее 35 человек погибли при лобовом столкновении междугородного автобуса с лесовозом в Танзании. Авария произошла минувшей ночью возле населённого пункта Мкамбарани в районе Морогоро, и, по предварительным данным, водитель грузовика с брёвнами попытался совершить обгон, но не рассчитал манёвр.

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Анастасия Никонорова
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