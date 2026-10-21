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Опубликовано 21 октября, 19:15

Семь машин столкнулись на Киевском шоссе в Москве, есть пострадавшие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Четыре человека, предположительно, пострадали в крупной дорожной аварии на 58-м километре Киевского шоссе в Москве. Такие сведения приводит «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

Столкновение произошло с участием семи машин, шесть из которых — легковые, а одна — грузовая. Причины происшествия пока не выяснены, остальные подробности уточняются.

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Ранее Life.ru сообщал о массовом ДТП в Тюмени, где столкнулись четыре автомобиля. По данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии погибла женщина, ещё четыре человека получили травмы. Погибшая находилась в автомобиле Changan, которым управлял её сын.

Больше новостей о дорожных авариях, пострадавших и работе Госавтоинспекции — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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