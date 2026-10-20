Коляска под колёсами, четверо в больнице: 18-летний водитель устроил жуткое ДТП в Ульяновске
В Ульяновске 18-летний водитель сбил пешеходов с коляской, пострадали четверо
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В Ульяновске 18-летний водитель ВАЗ-2114 на большой скорости влетел в группу пешеходов с детской коляской, после чего протаранил столб. Четыре человека, включая маленького ребёнка, оказались в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Последствия ДТП в Ульяновске. Видео © Baza
Авария произошла на проспекте Авиастроителей. По предварительной информации, молодой автомобилист нарушил правила дорожного движения и наехал на людей в районе разделительной полосы. После столкновения с пешеходами машина врезалась в световую опору.
С места происшествия госпитализировали четверых пострадавших. Среди них — трое пешеходов, включая ребёнка и 64-летнюю женщину, а также пассажир легковушки. Информация о тяжести полученных травм уточняется.
Как пишет «База», водителя задержали правоохранители. Сейчас специалисты проводят экспертизу, которая должна установить, находился ли он за рулём в состоянии опьянения. Обстоятельства аварии выясняются.
По данным ульяновского издания 73online.ru, авария произошла возле торгового центра «Парус» на проспекте Авиастроителей. Очевидцы рассказали, что легковушка сбила женщину с коляской, после чего врезалась в столб. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее Life.ru рассказывал о другом ДТП с участием 18-летнего водителя, который на Mercedes сбил людей на остановке в Ярославле. Молодой человек, не имевший водительских прав, пытался скрыться от сотрудников ДПС. В результате погиб мужчина, ещё двух человек госпитализировали. После аварии возбудили уголовное дело.
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