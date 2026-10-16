В Уфе шестеро детей пострадали в ДТП с тремя иномарками

Семимесячный ребёнок и 35-летняя женщина находятся в тяжёлом состоянии после массового ДТП в Уфе. Всего в аварии с участием трёх автомобилей пострадали семь человек, шестеро из которых — дети. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Авария произошла в районе Монумента Дружбы. По данным Госавтоинспекции, водитель минивэна Kia, двигавшегося со стороны улицы Октябрьской Революции, столкнулся с автомобилями Mercedes и BMW. От удара Kia опрокинулась.

«В аварии на Монументе Дружбы пострадали 7 человек: один взрослый и шестеро детей», — рассказал глава регионального Минздрава в своём канале в MAX.

На место происшествия направили четыре бригады скорой помощи. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи.

После осмотра врачи отпустили пятерых пациентов на амбулаторное лечение. В больнице остались 35-летняя женщина и семимесячный малыш. Медики оценивают состояние обоих как тяжёлое.

Рахматуллин сообщил, что взял лечение пострадавших под личный контроль. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства столкновения.