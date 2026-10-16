Массовое ДТП унесло жизнь женщины в Тюмени, ещё 4 человека пострадали

В Тюмени массовое ДТП с участием четырёх автомобилей унесло жизнь женщины, ещё четыре человека получили травмы. Погибшая находилась в машине Changan, за рулём которой был её сын. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Тюмени женщина погибла и четверо пострадали в ДТП с четырьмя машинами. Видео © Макс / Официальный канал Госавтоинспекции Тюменской области в «Максе»

Авария произошла 16 октября на улице 30 лет Победы, возле дома № 116. По предварительным данным, 38-летний водитель Changan при перестроении столкнулся с Ford, который двигался в попутном направлении по соседней полосе.

После удара Changan выбросило на встречную полосу, где он врезался в Nissan и «Газель», а затем перевернулся. Находившаяся в автомобиле мать водителя погибла. Травмы получили сам водитель Changan и его 68-летний пассажир. Также пострадали 59-летний мужчина за рулём Nissan и его 58-летняя пассажирка. Информация о тяжести их состояния уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом ДТП с четырьмя автомобилями в подмосковном Пушкине. Тогда водитель «Москвича 3», по предварительным данным полиции, столкнулся с тремя попутными машинами. За медицинской помощью обратились два человека.