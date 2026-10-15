Водитель грузовика, раздавившего легковушку с людьми, признал вину в ДТП

В Подмосковье водитель грузовика, раздавившего легковой автомобиль с двумя людьми, полностью признал вину в смертельном ДТП. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определённых действий до 12 декабря 2026 года, сообщили в региональной прокуратуре.

Решение принято с учётом позиции Домодедовской городской прокуратуры. Фигуранту предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более человек. Уголовное дело расследуют следственные органы.

Напомним, трагедия произошла 13 октября в Домодедово на Речной улице, где самосвал со щебнем опрокинулся на легковушку. По предварительным данным, водитель не смог справиться с управлением. В результате происшествия жертвами стали 33-летняя женщина и её шестилетний сын, которые скончались на месте от полученных травм.