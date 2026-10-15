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Опубликовано 15 октября, 13:11

В Саратове подросток погиб в ДТП, ещё четверо детей пострадали

В Саратове школьник за рулём ВАЗ врезался в дерево, погиб пассажир. Обложка © Telegram / МВД 64

В Саратове школьник за рулём ВАЗ врезался в дерево, погиб пассажир. Обложка © Telegram / МВД 64

Один человек погиб, ещё четверо несовершеннолетних получили травмы в результате аварии с участием автомобиля ВАЗ-2113 в Саратове. Об этом сообщили в региональной полиции и службе спасения.

ДТП произошло на Ново-Астраханском шоссе. По информации спасателей, подросток, находившийся за рулём авто, врезался в дерево, не справившись с управлением.

Двух пострадавших госпитализировали сотрудники реанимационной службы. Ещё двоих доставили в медицинское учреждение бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Три человека погибли в ДТП при обгоне на дороге к Архызу в КЧР
Три человека погибли в ДТП при обгоне на дороге к Архызу в КЧР

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкине автобус с 12 детьми столкнулся с грузовиком. Авария произошла на пятом километре дороги Пушкино — Красноармейск. По данным полиции, транспортные средства столкнулись при встречном движении. В салоне автобуса, предварительно, находились 12 несовершеннолетних. Их возраст и цель поездки пока не уточняются.

Больше новостей о дорожных происшествиях, авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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