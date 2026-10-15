В Саратове подросток погиб в ДТП, ещё четверо детей пострадали

Один человек погиб, ещё четверо несовершеннолетних получили травмы в результате аварии с участием автомобиля ВАЗ-2113 в Саратове. Об этом сообщили в региональной полиции и службе спасения.

ДТП произошло на Ново-Астраханском шоссе. По информации спасателей, подросток, находившийся за рулём авто, врезался в дерево, не справившись с управлением.

Двух пострадавших госпитализировали сотрудники реанимационной службы. Ещё двоих доставили в медицинское учреждение бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкине автобус с 12 детьми столкнулся с грузовиком. Авария произошла на пятом километре дороги Пушкино — Красноармейск. По данным полиции, транспортные средства столкнулись при встречном движении. В салоне автобуса, предварительно, находились 12 несовершеннолетних. Их возраст и цель поездки пока не уточняются.