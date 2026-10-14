Автобус с 12 детьми попал в лобовое ДТП с грузовиком в Подмосковье

Автобус, в котором находились 12 детей, столкнулся с грузовиком на дороге в Пушкине. По предварительным данным, после аварии никто из участников происшествия не обращался за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Автобус с 12 детьми столкнулся с грузовиком в Подмосковье. Фото © Telegram/ Подмосковная полиция

ДТП произошло 14 октября около 15:35 на пятом километре автодороги Пушкино — Красноармейск. По информации полиции, грузовой автомобиль и автобус столкнулись при встречном движении. Предварительно установлено, что в салоне автобуса находились 12 несовершеннолетних. Их возраст, а также цель поездки пока не уточняются.

По состоянию на момент публикации сообщения МВД, за медицинской помощью после столкновения никто не обращался. Информации о госпитализации детей или других пассажиров нет.

В Подмосковье недавно произошло другое ДТП с участием пассажирского транспорта. Как сообщал Life.ru 12 октября, на 41-м километре трассы М-7 «Волга» в Богородском округе столкнулись четыре автомобиля, включая маршрутный микроавтобус, две грузовые машины и легковушку. Первоначально сообщалось о четырёх пострадавших, однако позднее их число выросло до семи.