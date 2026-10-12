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Опубликовано 12 октября, 09:10

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье выросло до 7

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

Количество пострадавших при массовом столкновении автомобилей с участием маршрутки в Богородском округе Подмосковья увеличилось до семи человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах, уточнив, что все получившие травмы находятся в состоянии средней степени тяжести.

По уточнённой информации, медицинская помощь потребовалась семерым участникам происшествия. У каждого из них диагностированы травмы средней степени тяжести. Другие сведения о состоянии пострадавших в оперативных службах не привели.

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Авария произошла 11 октября на 41-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». Участниками происшествия стали четыре транспортных средства, включая пассажирский микроавтобус марки ГАЗ. В момент столкновения в его салоне, по последним сведениям, находились 16 человек. Помимо маршрутки, в ДТП попали два грузовых автомобиля — «Газель» и FAW. Четвёртым участником оказался легковой Ford. Ранее Life.ru сообщал о четырёх пострадавших в этой аварии

Больше новостей о дорожных авариях, пострадавших и работе экстренных служб — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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