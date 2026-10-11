В Подмосковье произошла массовая авария с маршруткой

В Подмосковье четыре пассажира маршрутного микроавтобуса обратились за медицинской помощью после массового столкновения на федеральной трассе М-7 «Волга». Всего участниками аварии стали четыре транспортных средства. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент произошёл 11 октября примерно в 11:35 на 41-м километре магистрали в Богородском городском округе. По предварительным сведениям, на одном участке дороги столкнулись двигавшиеся в попутном направлении пассажирский микроавтобус марки «ГАЗ», грузовые автомобили «Газель» и FAW, а также легковой Ford.

В момент происшествия внутри маршрутки находились 19 человек. После аварии четверым потребовалась помощь медиков. Информация о характере полученных травм, состоянии пассажиров и возможной госпитализации пока не приводится.

Сейчас сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства столкновения. Инспекторам предстоит восстановить последовательность событий и установить причины произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Ранее Life.ru сообщал о столкновении пассажирского микроавтобуса с легковым автомобилем в подмосковном Раменском. Авария произошла 7 сентября на улице Михалевича. По предварительным данным, 66-летний водитель легковушки при выезде с прилегающей территории врезался в маршрутку, перевозившую шестерых пассажиров. За медицинской помощью тогда обратились пять человек, включая четырёх пассажиров общественного транспорта.