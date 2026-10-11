Три человека, включая ребёнка, погибли в ДТП под Оренбургом

В Оренбургской области три человека, среди которых ребёнок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей. Как сообщает РЕН ТВ, ещё четверо участников аварии получили травмы и были доставлены в больницу.

Трагедия произошла на 41-м километре автодороги Каменноозёрное — Медногорск. На этом участке трассы столкнулись две машины. Обстоятельства, при которых произошло ДТП, пока устанавливаются.

Всего в результате происшествия пострадали семь человек, троих из них спасти не удалось. Четверым выжившим потребовалась медицинская помощь. Всех раненых госпитализировали.

Причины столкновения пока неизвестны. Подробности о марках автомобилей, возрасте погибших и состоянии доставленных в больницу участников происшествия не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП в Оренбургской области, в котором погибли женщина и 15-летний подросток. Авария произошла 22 августа 2026 года при столкновении Chevrolet Cruze и Mitsubishi Pajero. По предварительным данным полиции, 31-летняя автомобилистка не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.