Россиян нет среди погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

Граждан России, предварительно, нет среди погибших и пострадавших в ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в турецкой провинции Маниса. Об этом сообщили РИА «Новости» в муниципалитете региона.

По данным телеканала A Haber, в результате столкновения погибли 11 человек, ещё 27 получили ранения. В муниципалитете Манисы уточнили, что, согласно предварительной информации, все жертвы и пострадавшие — граждане Турции. Представители региональных властей пообещали сообщить дополнительные сведения после уточнения данных.

Напомним, авария произошла в провинции Маниса, в районе Акхисар. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся.