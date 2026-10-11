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Регион
Опубликовано 11 октября, 13:25

Россиян нет среди погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Турции

Обложка © Х / olay53rize

Обложка © Х / olay53rize

Граждан России, предварительно, нет среди погибших и пострадавших в ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в турецкой провинции Маниса. Об этом сообщили РИА «Новости» в муниципалитете региона.

По данным телеканала A Haber, в результате столкновения погибли 11 человек, ещё 27 получили ранения. В муниципалитете Манисы уточнили, что, согласно предварительной информации, все жертвы и пострадавшие — граждане Турции. Представители региональных властей пообещали сообщить дополнительные сведения после уточнения данных.

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Напомним, авария произошла в провинции Маниса, в районе Акхисар. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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