Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Петербурге

Три человека получили травмы при столкновении автомобиля Nissan с машиной скорой помощи в Калининском районе Санкт-Петербурга. По предварительным данным городской полиции, водитель легковушки попытался повернуть на запрещающий сигнал светофора.

Авария произошла 11 октября около семи часов утра на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели. Во время выполнения манёвра иномарка столкнулась с автомобилем медиков. В результате дорожного происшествия потребовалась госпитализация пострадавших.

Двое участников ДТП получили лёгкие травмы. Состояние ещё одного человека врачи оценили как средней степени тяжести. Всех троих доставили в больницу.

Сотрудники полиции приступили к проверке обстоятельств столкновения. Правоохранителям предстоит установить все детали произошедшего. Предварительной причиной аварии называют поворот Nissan на красный свет.

Бэк: Ранее Life.ru сообщал о другом ДТП с участием скорой помощи в Санкт-Петербурге. На Волхонском шоссе медицинский автомобиль столкнулся с Volkswagen, в результате чего пострадали четыре человека. За рулём легковушки находился 43-летний мужчина, которого доставили в реанимацию с тяжёлыми травмами. Его 20-летняя пассажирка оказалась в больнице в состоянии средней степени тяжести.