Четыре человека пострадали в ДТП со скорой в Петербурге

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Четыре человека попали в больницу после столкновения скорой помощи с легковушкой на Волхонском шоссе в Московском районе Петербурга. Среди пострадавших — два фельдшера. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По данным полиции, авария произошла 1 мая около 14:00 у дома 1 по Волхонскому шоссе автомобиль скорой медицинской помощи врезался в Volkswagen. За рулём иномарки находился 43-летний водитель. Мужчина попал в реанимацию с тяжёлыми травмами. Его пассажирка, 20-летняя девушка — средней степени тяжести. Две сотрудницы скорой — женщины 48 и 43 лет — отделались лёгкими ушибами. Полиция начала проверку.

Ранее в Екатеринбурге произошла массовая авария с участием автомобиля, в котором находились подростки. Погибли четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Лия Мурадьян
