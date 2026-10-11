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Опубликовано 11 октября, 13:13

11 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Турции

Обложка © X / CagdasEvren

Обложка © X / CagdasEvren

Не менее 11 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на западе Турции. Ещё как минимум 26 человек получили травмы, сообщает телеканал NTV.

11 человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Турции. Видео © X / CagdasEvren

Авария произошла в провинции Маниса, в районе Акхисар. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, после чего опрокинулся.

К месту ДТП направили большое количество машин скорой помощи и экстренных служб. Пострадавших доставляют в больницы.

Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Петербурге
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Ранее Life.ru сообщал о ДТП с пассажирским автобусом и двумя грузовиками на трассе М-12 в Татарстане, где пострадали семь человек. По предварительным данным ГАИ, один из большегрузов врезался в остановившийся на обочине автобус, который после удара столкнулся со второй фурой. Травмы получили шесть пассажиров автобуса и водитель грузовика.

Больше новостей о дорожных авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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