В Турции задержали водителей автобуса и грузовика после ДТП с 11 погибшими

В турецкой провинции Маниса задержали водителей туристического автобуса и грузовика, столкновение которых унесло жизни 11 человек, ещё 27 получили травмы. Об этом сообщает портал Gerçek Gündem со ссылкой на местные власти.

Трагедия произошла утром 11 октября на автомагистрали в районе Акхисара. Туристический автобус направлялся из Бурсы в сторону Измира, когда столкнулся с грузовиком. На место происшествия прибыли многочисленные бригады скорой помощи и спасатели.

Губернаторство Манисы подтвердило гибель 11 человек и госпитализацию 27 пострадавших. По словам министра здравоохранения Турции Кемаля Мемишоглу, один из раненых находится в тяжёлом состоянии, состояние ещё 18 оценивается как средней степени тяжести, а восьми — как удовлетворительное.

Водителей обоих транспортных средств задержали. Министерство юстиции Турции сообщило, что расследование обстоятельств аварии поручено трём прокурорам. Причины столкновения пока устанавливаются.

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет граждан России. Об этом РИА «Новости» сообщили представители местных властей.

Ранее Life.ru сообщал о гибели 11 человек при столкновении туристического автобуса с грузовиком в турецкой провинции Маниса. После удара автобус опрокинулся, а к месту аварии направили многочисленные бригады экстренных служб. Первоначально сообщалось о 26 пострадавших, позднее их число увеличилось до 27.