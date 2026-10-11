РСТ проверяет, были ли россияне среди пассажиров разбившегося автобуса в Турции

Российский союз туриндустрии проверяет, могли ли граждане России находиться в туристическом автобусе, разбившемся в провинции Маниса на западе Турции. Как сообщили РИА «Новости» в РСТ, соответствующие запросы направлены туроператорам и страховым компаниям.

Авария произошла 11 октября на автомагистрали Гебзе — Орхангази — Измир, неподалёку от пункта оплаты проезда Акхисар. Туристический автобус столкнулся с эвакуатором, после чего перевернулся. На место происшествия прибыли многочисленные бригады скорой помощи, пожарные расчёты и полицейские.

По данным властей провинции Маниса, в результате катастрофы погибли 11 человек. Ещё 27 пассажиров получили травмы, их доставили в больницы. Автобус направлялся из Бурсы в Измир.

При этом сведений о российских гражданах среди участников происшествия пока нет. Представители туриндустрии ожидают ответов от компаний, обслуживающих путешественников. Полученная информация позволит установить, находились ли соотечественники в салоне и потребовалась ли кому-либо из них помощь.

Обстоятельства столкновения продолжают выяснять турецкие правоохранители. Специалисты работают на участке трассы, где произошла авария. Данные о причинах происшествия уточняются.

Напомним, в турецкой провинции Маниса автобус столкнулся с грузовым автомобилем и опрокинулся — погибли 11 человек, ещё 27 пострадали. В муниципалитете Манисы заявили, что среди погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет граждан России, а все жертвы — граждане Турции.